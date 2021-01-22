لا تأجيل لموعد بدء الدراسة في كوريا هذا العام

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قالت وزارة التعليم الكورية إن الفترة الدراسية القادمة ستبدأ في شهر مارس دون أي تأجيل.وأعلنت الوزارة والاتحاد الكوري لمشرفي التعليم التابعين للمدن والمقاطعات الكورية اليوم عن معايير وقواعد الدروس في المدارس ، حيث يتوقع أن يتم الالتزام بعدد أيام الدروس القانونية إلى أبعد الحدود لتبلغ 180 يوما في رياض الأطفال وأكثر من 190 يوما في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والخاصة.ومن المتوقع أيضا أن يتم إجراء امتحان دخول الجامعات الكورية يوم الخميس من الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر القادم.وسوف يتم تنفيذ الدروس في المدارس التزاما بقواعد الكثافة حسب مستويات التباعد الاجتماعي، ولكن في حالة المستوى الثاني أو أقل يتم استثناء الطلاب في الصفين الأول والثاني من المدارس الابتدائية عن قواعد الكثافة، بحيث يمكنهم أن يدرسوا في المدارس يوميا.وتنوي وزارة التعليم نشر 50 ألفا من أطقم مكافحة وباء كورونا، والإرشادات اليومية في مختلف المدارس وتخفيض درجة كثافة الطلاب من خلال نشر المزيد من المدرسين المؤقتين في الفصول المكتظة بأكثر من 30 طالبا.ومن أجل توسيع الدروس ثنائية التفاعل سيتم بناء شبكة لاسلكية في حوالي 250 ألف مكان بما في ذلك جميع فصول المدارس العامة وسيتم تأجير الأجهزة الذكية اللازمة بالمجان.بالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ برنامج لإعداد الصفوف الجديدة في مختلف المدن والمقاطعات قبل بدء الفصل الدراسي الجديد من أجل التعامل مع الاضطرابات الدراسية والنفسية الناجمة عن طول فترة الدروس عن بعد.