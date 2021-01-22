زيادة استهلاك برامج الترفيه والمسلسلات وألعاب الكمبيوتر الكورية في الخارج

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اتضح أن مستهلكي موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الخارج قد كثفوا من استهلاك محتوياتها الرئيسية خلال فترة جائحة كورونا.وطبقا لتقرير حول أوضاع هالليو في الخارج لعام 2021 أصدرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمعهد الكوري لتنمية التبادلات الثقافية الدولية اليوم، بلغت نسبة المحتويات الكورية من بين إجمالي المحتويات الثقافية التي استهلكها محبو هالليو في الخارج 21.5%.وحسب القطاعات، كانت نسبة المسلسلات 29.7%، ومنتجات التجميل 27.5%، والبرامج الترفيهية 26.9%، والموضة 24.8%.أما قطاعات محتويات هالليو التي شهدت زيادة في الاستهلاك بالمقارنة مع ما قبل الجائحة فهي برامج التسلية بزيادة نسبتها 48%، والمسلسلات بـ47.9%، وألعاب الكمبيوتر بـ45.8%، مما يدل على زيادة استهلاك المحتويات الرقمية بما في ذلك الفيديوهات وألعاب الكمبيوتر، نتيجة للصعوبات في التنقلات الجسمانية.وبالنسبة لمدى شعبية المطربين والفرق الغنائية الكورية، احتلت فرقة "بي تي إس" المركز الأول بـ22.0%، ثم جاءت فرقة "بلاك بينك" بـ13.5% والمطرب "ساي" بـ2.9% في المركزين الثاني والثالث على التوالي.يذكر أن المسح جرى على 8 آلاف و500 شخص ممن جربوا المحتويات الثقافية الكورية في 18 دولة، بما في ذلك الصين واليابان والإمارات، عبر الإنترنت في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر من العام الماضي.