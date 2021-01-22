بدء عمليات التطعيم ضد كورونا بتطعيم الطواقم الطبية في فبراير

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بتطعيم الطواقم الطبية العاملة في المراكز الصحية بمنطقة العاصمة الكبرى.ووضعت الحكومة الكورية هدفا لإتمام المرحلة الأولى من عمليات تطعيم جميع المواطنين حتى الربع الثالث من هذا العام، بحيث يتم تكوين مناعة جماعية بحلول شهر نوفمبر القادم.وصرح الفريق المسؤول عن عمليات التطعيم اليوم بأن التطعيم سيبدأ بالطواقم الطبية في مركز التطعيم التابع للمستشفى المركزي الوطني في شهر فبراير القادم، وبعد ذلك سيتم توسيع عملية التطعيم لتشمل مراكز تطعيم في ثلاث مناطق محلية رئيسية، في الوقت الذي سيتم فيه نقل اللقاحات إلى المستشفيات المتخصصة في مكافحة الوباء من أجل تطعيم العاملين فيها.ومن المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في مستشفيات علاج المرضى والذين سيخضعون للتطعيم في المرحلة الأولى خلال الربع الأول من هذا العام، حوالي 49 ألف شخص بمن فيهم طواقم طبية عاملة في 11 مستشفى إقليميا متخصصا و73 مستشفى متخصصا في مكافحة وباء كورونا، و50 عيادة خاصة لعلاج المرضى في الحالات الخطيرة، و73 مركزا للعلاج الحياتي.كما سيتم تنفيذ عملية التطعيم على حوالي 780 ألف شخص بمن فيهم المرضى والعاملون في مستشفيات رعاية كبار السن، خلال الربع الأول من هذا العام.وفي الربع الثاني من هذا العام سيتم تطعيم حوالي 900 ألف شخص، بمن فيهم حوالي 8 ملايين و500 ألف شخص من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وبدءا من النصف الثاني من هذا العام سيتم توسيع عملية التطعيم لتشمل جميع المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الجدول الزمني لتوريد اللقاحات وما تحقيقه خلال عملية التطعيم في النصف الأول من العام، وغيرها من العناصر ذات الصلة.وتنوي الحكومة الكورية السماح لمن يغادر البلاد للقيام بمهام رسمية وأنشطة اقتصادية رسمية بتلقي التطعيم عبر إجراءات صارمة.