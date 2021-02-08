سون هُنغ مين يعاود تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي

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أنهى اللاعب الكوري "سون هُنغ مين" مهاجم نادي "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنجليزي الممتاز حالة الانقطاع عن تسجيل الأهداف خلال ست مباريات، حيث سجل هدفا في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فريق "وست بروميتش ألبيون" أمس الأحد على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة لندن، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل لا شيء.وكان ذلك الهدف هو الـ13 الذي يسجله سون في الدوري الإنجليزي، والأول منذ يوم 5 يناير.وقد عاد "هاري كين"، الشريك الرئيسي لسون والذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل الشهر الماضي، حيث افتتح التسجيل في مباراة الأمس.وبذلك أصبح كل من سون وكين متعادلين الآن في صدارة الفريق وفي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا لكل منهما.