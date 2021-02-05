كيم جونغ أون يوجه انتقادات لخطة التنمية الاقتصادية لهذا العام

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وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" انتقادات شديدة اللهجة للمشاكل التي ظهرت في عملية التخطيط الاقتصادي لهذا العام.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن الاجتماع العام الثامن لجنة المركزية لحزب العمال قد انعقد خلال الفترة من الثامن وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري، حيث انتقد الزعيم "كيم" المشروعات التنموية في مختلف المجالات.وأكد "كيم" أن خطة التنمية الاقتصادية لهذا العام التي وضعها مجلس الوزراء لم تكن فيها أشياء جديدة مقارنة بالخطط السابقة.وبعد اتهامه بالفشل في إعداد خطة للتنمية الاقتصادية، قرر "كيم" خلال اجتماع الحزب إقالة رئيس اللجنة الاققتصادية في حزب العمال "كيم دو إيل" بعد شهر واحد من تنصيبه، وعين "أو سو يونغ" سكريتر الحزب ليتولى المنصب.ودعا "كيم" حزب العمال الحاكم إلى الاضطلاع بدور مباشر وبشكل أكبر في الخطة الخمسية للاقتصاد في كوريا الشمالية، ملقيا باللوم على الحزب في الاخفاقات السابقة في تنفيذ الإصلاحات.