صادرات كوريا تقفز بنسبة 69% في أول 10 أيام من فبراير

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قفزت صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 70% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر فبراير الجاري. ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن دائرة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 18 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة 69,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأيضا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زادت أيام العمل بواقع 1,5 يوم في هذا العام. وبالنظر إلى هذا الارتفاع، نما متوسط الصادرات اليومية خلال فترة العشرة أيام الأولى من فبراير بنسبة 39,3%.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بما يقرب من 58%، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ88%، على أساس سنوي. وقفزت صادرات السيارات بأكثر من 102%، وقطع غيارها بنسبة 81%. وقد قفزت قيمة الشحنات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوريا بشكل كبير، حيث ارتفع حجم الصادرات إلى الصين بنسبة 65.7%، والولايات المتحدة بنسبة 91.4%، كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 126,1%، واليابان بنسبة 43,5%.