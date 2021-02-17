قيمة بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة

تجاوزت القيمة السوقية للعملة الرقمية بيتكوين مستوى 50 ألف دولار أمريكي لأول مرة أمس الثلاثاء.ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ سعر العملة المشفرة 50 ألفا و191 دولارا في الساعة 7:32 صباحا في بورصة نيويورك، ثم ارتفعت أكثر لتصل إلى 50 ألفا و389 دولارا بعد فترة وجيزة، حسبما أوضحت بيانات صادرة عن شركة "كوين ميتريك".وقال تقرير نشرته وكالة رويترز إن بيتكوين قفزت إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار، وحققت مستوى قياسيا جديدا في بورصة لندن كذلك.كما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا قالت فيه إن القيمة الإجمالية المتداولة لعملة بيتكوين قد نمت إلى 940 مليار دولار.وقد ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 170 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي إلى حوالي 29 ألف دولار في نهاية العام، ثم قفز بنسبة 70 في المائة أخرى حتى الآن في هذا العام.