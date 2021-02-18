مصنع سام سونغ لأشباه الموصلات في تكساس يعلق عملياته بسبب البرد

Photo : YONHAP News

مع الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أوقف مصنع سام سونغ لأشباه الموصلات بولاية تكساس عملياته.وقالت شركة سام سونغ للإلكترونيات إنها اتخذت ذلك الإجراء في مصنعها في أوستن بولاية تكساس مع تقلص إمدادات الكهرباء تدريجيّا.وأوضح مسؤول في الشركة أنه تم إبلاغ الشركة مسبقا بتعليق إمدادات الطاقة بسبب الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت إجراءاتها مبكرا لتقليل الخسائر، وتنتظر استعادة الكهرباء حاليّا.ويقوم مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، الذي يدير شبكة الكهرباء في الولاية، بإجراء عمليات قطع للتيار الكهربائي للتعامل مع تزايد الطلب على الطاقة للتدفئة، وذلك بسبب العواصف الشتوية غير المعتادة ودرجات الحرارة المتجمدة غير المسبوقة.