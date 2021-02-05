الحكومة الكورية تسعى إلى تسريع نشر السيارات الصديقة للبيئة

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قررت الحكومة الكورية تسريع خطوات نشر السيارات الصديقة للبيئة من أجل تحقيق هدف الحياد الكربوني حتى عام 2050.وصرحت الحكومة الكورية في الخطة الأساسية الخمسية للسيارات الصديقة للبيئة بأنها ستبني بيئة للسيارات ترتكز على السيارات الصديقة للبيئة وليس على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.ومن هذا المنطلق طرحت الحكومة هدفا يتمثل في زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة بما في ذلك السيارات الكهربائية، من 820 ألف سيارة حاليا إلى مليونين و830 ألف سيارة بعد 5 سنوات، ثم إلى 7 ملايين و850 ألف سيارة في عام 2030.ومن أجل نشر هذه السيارات، ستلزم الحكومة الأجهزة العامة بشراء سيارات صديقة للبيئة مائة بالمائة، كما ستطبق نظام شراء السيارات الصديقة للبيئة على شركات إيجار السيارات والشركات الكبيرة وغيرها.كما ستعمل الحكومة على إزالة العقبات أمام نشر هذا النوع من السيارات بما في ذلك نقص البنى التحتية للشحن ومسافات السير القصيرة وارتفاع أسعار السيارات.كما ستقوم بزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية إلى نصف مليون محطة في عام 2025، بحيث يتم توفير محطة للشحن لكل سيارتين كهربائتين.ويذكر أنه حتى الآن تم بناء 70 محطة للشحن الهيدروجيني في مختلف أنحاء البلاد، وتنوي الحكومة زيادة عددها إلى 180 محطة في العام القادم، ثم 450 محطة في عام 2025.