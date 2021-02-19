اتساع التفاوت في الدخل في كوريا للربع الثاني على التوالي

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أظهرت بيانات جديدة أن الفجوة في دخل الأسر في كوريا الجنوبية قد اتسعت للربع الثاني على التوالي، في الربع الرابع من العام الماضي، تزامنا مع بداية الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.ووفقا لاستطلاع أجرته هيئة الإحصائيات الكورية حول اتجاهات دخل الأسر تم نشره أمس الخميس، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسر في فئة الـ20% الأقل دخلا 1.64 مليون وون في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وخلال نفس الفترة، شهدت الأسر في فئة الـ20% الأعلى دخلا ارتفاع متوسط دخلها الشهري بنسبة 2.7% إلى ما يزيد قليلا عن 10 ملايين وون. ويعزى الفرق بشكل رئيسي إلى الدخل المكتسب.ووفقا للوكالة، فقد شهدت الأسر في فئة الـ20% الأقل دخلا انخفاضا في الدخل المكتسب الشهري بنسبة 13.2%، بينما شهدت الأسر في فئة الـ40% الأقل دخلا انخفاضا بنسبة 5.6%. وفي نفس الوقت، زاد الدخل المكتسب في فئة الـ20% الأعلى دخلا بنسبة 1.8%.وقالت الوكالة إن الأسر ذات الدخل المنخفض عانت من تراجع كبير، نظرا لأنها تعرضت لظروف عمل سيئة نسبيّا.وكانت سوق العمل والتوظيف في أسوأ حالاتها منذ اندلاع جائحة كورونا في الربع الأخير من عام 2020، حيث انخفض عدد أصحاب الوظائف بأكثر من 440 ألف شخص.