كوريا الشمالية تعاني من نقص في الغذاء يزيد عن 1.2 مليون طن هذا العام

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إن كوريا الشمالية قد تواجه نقصا في الغذاء يتراوح بين 1.2 مليون و1.3 مليون طن هذا العام.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "لي" أمس الخميس أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد ردا على سؤال حول الوضع الغذائي في كوريا الشمالية هذا العام، حيث أوضح أن الإعصارات والفيضانات التي تعرضت لها كوريا الشمالية في صيف العام الماضي قد تسببت في انخفاض حجم محاصيل الحبوب بمقدار يتراوح بين 200 ألف و300 ألف طن.وأشار إلى أن كوريا الشمالية تعاني عادة من نقص في الغذاء بمقدار حوالي مليون طن سنويا.وفيما يخص تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، أكد الوزير "لي" على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية بغض النظر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في شبه الجزيرة الكورية.