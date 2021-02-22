انخفاض معاملات الإسكان في كوريا بنسبة 35% في يناير

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا حادا في معاملات الإسكان خلال الشهر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية يوم أمس الأحد، وصل عدد معاملات الإسكان في البلاد إلى 90 ألفا و679 في يناير، بانخفاض نسبته 35,4% مقارنة بالشهر الأسبق.وحسب المناطق، تراجعت صفقات الإسكان في منطقة العاصمة الكبرى 25,4% إلى 47 ألفا و132، في حين تراجعت الصفقات في أجزاء أخرى من البلاد بنسبة 43,5%.وأوضحت البيانات أن صفقات الشقق تراجعت بنسبة 39,3%، بينما تراجعت معاملات الأنواع الأخرى من العقارات بنسبة 23,2% على أساس شهري. كما تراجعت معاملات التأجير بنظام "جون سيه" ونظام التأجير الشهري بنسبة 2% على أساس شهري لكل منهما خلال شهر يناير.ويذكر أن نظام "جون سيه" هو طريقة تأجير فريدة من نوعها في كوريا حيث يدفع المستأجرون وديعة لمالكي المباني بدلا من الإيجار الشهري.وقال خبراء العقارات إن الناس اتخذوا على ما يبدو نهج الانتظار والترقب خلال الشهر الماضي قبل الإجراءات الحكومية التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.