إندونيسيا تشتري طائرات مقاتلة بشكل منفصل عن برنامج التطوير المشترك مع كوريا

قالت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية أول من أمس السبت إن إندونيسيا أبلغتها بخطة لشراء طائرات من طراز "إف – 15 إي إكس" من شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "بوينغ"، ومقاتلات "رافال" من فرنسا، بشكل منفصل عن برنامج تطوير الطائرات المقاتلة المشترك الذي تنفذه كوريا وإندونيسيا.وأصدرت الوكالة بيانا في هذا الشأن بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإندونيسية يوم الجمعة أن جاكرتا تخطط لشراء المقاتلات فيما بين عامي 2021 و2024. وجاء هذا البيان وسط مخاوف متزايدة من تأخر إندونيسيا في دفع حصتها من تكلفة المشروع المشترك مع كوريا لتطوير مقاتلات.وقالت الوكالة الكورية إنها تدرك أن خطة الشراء المبلغ عنها هي مسألة منفصلة عن خطة التطوير المشترك بين البلدين للطائرات من طراز "كيه إف- إكس"، مشيرة إلى أنها خطوة تسعى إندونيسيا من خلالها لتعزيز قوتها الجوية. وشدد البيان على أن إندونيسيا قد أعربت عن نيتها مواصلة المشاركة في المشروع المشترك مع كوريا، كما قالت أيضا إن البلدين يجريان مفاوضات متعددة على مستوى العمل بطريقة مفيدة للطرفين، وأنه عند اكتمال هذه المفاوضات، سيتم الكشف عن نتائجها.