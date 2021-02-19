الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

المحلية

السلطات الكورية تبدأ في توزيع 117 ألف جرعة من لقاح فايزر

Write: 2021-02-22 11:18:56Update: 2021-02-22 18:35:18

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع.
وصرح رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سي كيون" يوم أمس الأحد بأن 117 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر ستصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وسوف يتم إعطاؤها لموظفي الخدمات الطبية الذين يعالجون المرضى المصابين بفيروس كورونا، اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال اجتماع بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا عقد في المجمع الحكومي في سيول، حيث قال أيضا إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاحات شركة "أسترا زينيكا" سيبدأ يوم الجمعة، مع إعطاء الأولوية الأولى للموظفين والمرضى في دور رعاية المسنين والمرافق العلاجية.
وحث رئيس الوزراء المواطنين على المشاركة الفعالة في برنامج التطعيم الوطني، مشيرا إلى أن 94 بالمائة من المؤهلين للجولة الأولى من التطعيم قد وافقوا على تلقي اللقاحات.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;