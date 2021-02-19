السلطات الكورية تبدأ في توزيع 117 ألف جرعة من لقاح فايزر

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من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع.وصرح رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سي كيون" يوم أمس الأحد بأن 117 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر ستصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وسوف يتم إعطاؤها لموظفي الخدمات الطبية الذين يعالجون المرضى المصابين بفيروس كورونا، اعتبارا من يوم السبت القادم.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال اجتماع بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا عقد في المجمع الحكومي في سيول، حيث قال أيضا إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاحات شركة "أسترا زينيكا" سيبدأ يوم الجمعة، مع إعطاء الأولوية الأولى للموظفين والمرضى في دور رعاية المسنين والمرافق العلاجية.وحث رئيس الوزراء المواطنين على المشاركة الفعالة في برنامج التطعيم الوطني، مشيرا إلى أن 94 بالمائة من المؤهلين للجولة الأولى من التطعيم قد وافقوا على تلقي اللقاحات.