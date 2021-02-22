نقابة الأطباء الكورية تهدد بالإضراب بسبب تعديل التراخيص

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هددت أكبر نقابة للأطباء في كوريا الجنوبية بشن إضراب احتجاجا على محاولة الحزب الحاكم تمرير مشروع قانون من شأنه إلغاء تراخيص المهنيين الطبيين المدانين بجرائم خطيرة.جاء ذلك قبل أيام قليلة من بدء برنامج التطعيم الوطني باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا.وصدر هذا التهديد على لسان "تشيه ديه جيب" رئيس الجمعية الطبية الكورية، خلال اجتماع مع الحكومة عقد أمس الأحد، بشأن تطعيمات كورونا في مدينة سيول.ويذكر أن مشروع القانون، في حالة إقراره، سيحرم الأطباء من تراخيص ممارسة المهنة إذا حكم عليهم بالسجن لارتكاب جنايات، ولن يتمكن الأطباء المدانون من استعادتها إلا بعد مرور خمس سنوات من انتهاء مدة عقوبتهم.وقال "تشيه" للصحفيين إن التعديلات المقترحة قاسية للغاية، وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، فلن يكون أمام الأطباء خيار آخر سوى القيام بإضراب على مستوى البلاد. وحذر من أن الإضراب العام سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في جهود علاج كورونا ونجاح حملة التطعيمات.