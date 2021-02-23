واشنطن تؤكد استمرارها في التركيز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" إن بلاده لا تزال تركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتعهد بالتعاون الوثيق مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بشأن قضايا كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات "بلينكين" في خطاب أمام مؤتمر نزع السلاح، الذي تدعمه الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، حيث قال أيضا في المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو إن واشنطن لا تزال تركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وأنها سوف تتعاون بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها للتصدي لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالصين، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستطالب بالمزيد من الشفافية بشأن تطوير الصين لأسلحة استفزازية وخطيرة، كما ستستمر واشنطن في العمل مع شركائها وحلفائها في هذا الشأن.وبالنسبة لإيران، قال "بلينكين" إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعزيز وتوسيع الاتفاق بين القوى العالمية وإيران بهدف كبح برنامجها النووي.