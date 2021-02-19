هيون ديه تكشف عن السيارة أيونيك 5 الكهربائية الجديدة

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كشفت شركة "هيون ديه موتورز" اليوم الثلاثاء عن السيارة "أيونيك 5" الكهربائية، التي سيتم طرحها في الأسواق الكورية والعالمية في شهر مارس.وتعد السيارة "أيونيك 5" هي الأولى من نوعها التي يتم إنتاجها باستخدام منصة هيون ديه الكهربائية العالمية المعيارية، التي تم الكشف عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي.وتحتوي هذه المنصة الكهربائية على بطارية مسطحة يبلغ نطاقها الكهربائي 500 كيلومتر للشحنة الكاملة التي تتم خلال 18 دقيقة.وتتميز منصة هيون ديه الكهربائية العالمية المعيارية الجديدة بأرضية مقصورة مسطحة، ومن المنتظر أن تقدم مفهوما جديدا في التصميم الداخلي للمقصورة، خاصة مع تصميم كونسول وسطى جرار يسهل الدخول والخروج من السيارة من أي جانب، خاصة في أماكن الركن الضيقة.