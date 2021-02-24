سيول تدعو كوريا الشمالية إلى العودة للحوار

Photo : YONHAP News

حث النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشيه جونغ كون" كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار بشأن نزع السلاح النووي.ووجه نائب الوزير هذه الدعوة في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء أمام الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في مدينة جنيف، قائلا إن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية هي التزام من كوريا الجنوبية بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وبناء السلام الدائم في منطقة شمال شرق آسيا.وفي المحادثات التي عقدت عبر الفيديو، قال "تشيه" إن الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة في سبتمبر 2018 تنص على الحد من الأسلحة الاستراتيجية على المستوى الأساسي، وتحويل المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين إلى منطقة عازلة مستقرة، والسماح للأطراف ذات الصلة بالتركيز على عملية نزع السلاح النووي.وقال نائب الوزير في هذا السياق إن سيول تطلب من بيونغ يانغ الاستجابة لدعوتها لاستئناف الحوار، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل من خلال الوسائل السلمية، وأن كوريا الجنوبية تعتمد على الدعم الثابت في هذا الشأن من قبل المجتمع الدولي.