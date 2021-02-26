بدء حملة التطعيم الوطنية بلقاح أسترازينيكا في كوريا

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من المقرر أن يتلقى حوالي 5 آلاف مريض وعامل في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية الدفعة الأولى من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا الذيوم الجمعة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس أنه سيتم التطعيم بالدفعة الأولى من لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر"، وسيبدأ اليوم الأول من برنامج التطعيم بإعطاء جرعات لقاح "أسترازينيكا" لـ 5266 من المرضى المقيمين تحت سن 65 عاما والعاملين في 213 من مرافق رعاية المسنين.وبعد ذلك سيحصل الموجودون في 292 من مستشفيات النقاهة على الجرعات التي اشترتها كوريا مباشرة من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية العملاقة وتم إنتاجها من قبل شركة "إس كيه بايو ساينس" الكورية في مصنعها المحلي.وسيحصل 300 من العاملين في مستشفيات علاج مرضى كورونا المتخصصة على الدفعة الأولى من لقاح فايزر، من بينهم 199 في المركز الطبي الوطني في سيول.وقد حصلت كوريا الجنوبية على 110 آلاف جرعة من لقاحات "فايزر" من خلال مرفق "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، وسوف يتم الانتهاء من التطعيم بجميع الجرعات بحلول يوم 20 مارس.