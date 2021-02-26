كوريا تؤكد موافقة واشنطن على تحويل الأموال الإيرانية إلى سويسرا

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صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية بأن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على تحويل جزئي للأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، إلى سويسرا.وقال المسؤول للصحفيين أمس الخميس إن الولايات المتحدة وافقت فعليّا على الخطة، لكنه أضاف أن هناك المزيد من المناقشات حول طريقة تحويل تلك الأموال.وقد ناقشت حكومتا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحويل الأصول الإيرانية إلى سويسرا، بحيث يمكن إعادتها إلى إيران عبر "اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية".وتسعى تلك الاتفاقية إلى توفير قناة دفع آمنة للمصدرين والشركات التجارية في سويسرا في قطاعات الأغذية والأدوية والطب من خلال بنك سويسري، ليتم من خلالها ضمان مدفوعات صادراتهم إلى إيران.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" للصحفيين أول من أمس الأربعاء إن إيران ستتلقى مليار دولار أمريكي من كوريا الجنوبية، وهي الدفعة الأولى من الأصول المجمدة البالغة حوالي سبعة مليارات دولار والتي وافقت سيول على الإفراج عنها.