انطلاق حملة التطعيم بلقاحات كورونا في كوريا الجنوبية اليوم

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انطلقت صباح اليوم الجمعة حملة التطعيم بلقاحات كورونا في مراكز الصحة العامة ومستشفيات التمريض في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرور عام و37 يوما من تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد يوم العشرين من شهر يناير من العام الماضي.وكانت "لي كيونغ سون" العاملة في أحد دور رعاية المسنين في سيول أول شخص يتلقى لقاح كورونا في كوريا الجنوبية.وبعد تلقيها التطعيم، قالت "لي" إنها كانت قلقة من احتمال إصابتها بفيروس كورونا خلال فترة العام الماضي، وأضافت أنها تشعر الآن بالأمان بعد تلقى التطعيم.وضمن الخطوة الأولى من حملة التطعيم بلقاحات كورونا والتي بدأت اليوم، سيتم تطعيم 289 ألفا و480 من المرضى المقيمين في مرافق التمريض الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، والعاملين فيها.