كوريا الجنوبية ترغب في استئناف الرحلات السياحية الفردية إلى جبل كوم كانغ

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صرح وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" بأنه سيتخذ إجراءات استعدادا لاستئناف الرحلات السياحية الفردية إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية، بعد انحسار أزمة كورونا.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها الوزير "لي" عبر الفيديو في ندوة نظمتها جمعية دعم التبادلات والتعاون بين الكوريتين، أمس الخميس، حيث أكد أنه سيبذل جهودا لخلق جو ملائم للتعاون بين الكوريتين لتحقيق مستقبل إنمائي لجبل كوم كانغ.وأشار "لي" إلى أن هناك عددا كبيرا من الكوريين الجنوبيين الذي يرغبون في زيارة جبل كوم كانغ رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تعليق الرحلات السياحية إليه.وقال إن تنشيط تبادل زيارات الأشخاص بين الكوريتين سيسهم إسهاما كبيرا في استعادة التجانس العرقي بينهما بشكل عفوي.وأعرب الوزير "لي" عن أمله في إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الرحلات السياحية الفردية إلى جبل كوم كانغ بمراعاة القيم الإنسانية لتلك الرحلات.