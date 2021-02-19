احتمال عدم تحقق زيارة الرئيس الصيني لليابان في غضون هذا العام

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قال تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الاثنين إنه من المحتمل عدم تحقق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لليابان في غضون هذا العام.وقد سبق وأن تم تأجيل زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان، التي كانت مقررة في ربيع العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تدرس عدم تنفيذ زيارة "شي" في غضون هذا العام.وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة اليابانية قد أوضح أن الوضع الحالي لا يسمح بأن يقوم الرئيس الصيني بزيارة اليابان حتى ولو انحسرت جائحة كورونا، مشيرا إلى الانتقادات الدولية الموجهة للحكومة الصينية بشان انتهاكاتها لحقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي.وتوقعت الصحيفة أن تتم زيارة الرئيس الصيني "شي" لليابان في العام بعد القادم الذي ستحتفل فيه اليابان والصين بمرور 50 عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.