وكالة الطاقة الذرية تؤكد استمرار كوريا الشمالية في تشغيل منشآت نووية

Photo : YONHAP News

رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرات تفيد بأن جزءا من المنشآت النووية في كوريا الشمالية لا تزال قيد التشغيل.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" في اجتماع للمجلس التنفيذي للوكالة عقد أمس الاثنين في فيينا إنه تم رصد مؤشرات تشير إلى أن كوريا الشمالية مستمرة في عمليات صيانة داخلية لمنشآتها النووية، بما في ذلك إجراء اختبارات على منشآت مياه التبريد داخل المفاعل التجريبي الذي يعمل بالماء الخفيف.وأضاف "غروسي" أن هناك مؤشرات تفيد بأن الأنشطة النووية جارية في منطقة "كانغ سون" القريبة من بيونغ يانغ، لكنه قال إنه لم تكن هناك مؤشرات تفيد بأن كوريا الشمالية تنتح اليورانيوم المكثف في منشأة يونغ بيونغ النووية.وأشار إلى أن كوريا الشمالية تقوم بتشغيل محطة للطاقة الحرارية تستخدم في المختبر الكيميائي الإشعاعي، رغم أنه لم يتم رصد مؤشرات على تشغيل المفاعل النووي الذي تصل طاقته إلى 5 ميغا واط.وأكد "غروسي" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قلقة من الأنشطة النووية لكوريا الشمالية، ووصف البرنامج النووي المستمر لبيونغ يانغ بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنه أمر مؤسف للغاية.