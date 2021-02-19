العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا يصل إلى نطاق 400 حالة مجددا

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عاد العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 400 حالة، بعد بقائه في نطاق 300 حالة في الأيام الثلاثة الماضية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 444 حالة جديدة خلال الأمس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 90 ألفًا و816 حالة.وكان من بين الحالات الجديدة 426 إصابة محلية المصدر و18 حالة وافدة من الخارج.وجاء نحو 83% من الإصابات المحلية في منطقة العاصمة سيول، من بينها 116 حالة في مدينة سيول و218 حالة في مقاطعة "كيونغ كي" و19 حالة في مدينة إنتشون.كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بمقدار 6 حالات ليصل إلى 1,612 حالة وفاة.ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا أمس الثلاثاء إلى 63 ألفًا و644 شخصًا، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم إلى 87 ألفًا و428 شخصًا حتى الآن.