واشنطن تؤكد على دور سيول وطوكيو لمواجهة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية

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قال البيت الأبيض الأمريكي إن كوريا الجنوبية واليابان عنصران رئيسيان في معالجة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، ردّا على سؤال عما إذا كان سيتم عقد محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وحليفتيْها في آسيا خلال المستقبل القريب.وقالت "ساكي" إنها متأكدة أنه سيتم عقد مثل تلك المحادثات في وقت ما، على الرغم من أنه ليس لديها شيء للحديث عنه في الوقت الحالي. وأضافت أن كوريا الجنوبية واليابان عنصران رئيسيان في معالجة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت هذه التصريحات وسط توتر العلاقات بين سيول وطوكيو، والجدل الأخير حول البحث الأكاديمي الذي نشره "جون مارك رامسير" أستاذ القانون بجامعة هارفارد، الذي قال فيه إن نساء المتعة اللاتي عملن مع القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية كن عاهرات برغبتهن.وعندما سئلت عن موقف الرئيس "جو بايدن" من هذه القضية، قالت "ساكي" إنها ليست على علم بالبحث الأكاديمي.