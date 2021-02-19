نمو مؤشر أسعار المستهلك يسجل أعلى مستوى له منذ عام في فبراير

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نما مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ عام كامل في شهر فبراير، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك 107 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 0.1% على أساس سنوي.ويعد هذا أسرع نمو على أساس سنوي منذ فبراير من العام الماضي، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 1.1% أيضا.وقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية بنسبة 16.2% على أساس سنوي في فبراير، لتسجل أعلى زيادة منذ عقد كامل.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية على وجه التحديد بنسبة 21.3% على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 55% والبصل الأخضر بأكثر من 227%.ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وتراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 5% عن العام السابق.