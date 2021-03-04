ويندي شيرمان تدعو لاستخدام كل الوسائل لمنع كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

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قالت المرشحة لمنصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي أمس الأربعاء إنه يجب على الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات ووسائل الضغط المتاحة لمنع كوريا الشمالية من تطوير قدراتها النووية.وأدلت "ويندي شيرمان" بهذه التصريحات خلال جلسة تأكيد تعيينها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.وقالت "شيرمان" إنه ما لم تشارك كوريا الشمالية في المفاوضات لتحقيق تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة متاحة لديها لمنعها من تطوير الأسلحة النووية، لكنها لم توضح بالتفصيل ماهية تلك الأدوات.وأضافت أنها تريد من الصين ألا تلعب دورا سلبيّا في هذه العملية.وجاءت هذه التصريحات عندما سُئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على الشركات الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية لتشديد الضغط على كوريا الشمالية.وشددت "شيرمان" أيضا على أهمية العمل مع الدول الحليفة والشريكة، ولا سيما كوريا الجنوبية واليابان، فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.