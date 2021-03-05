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السياسية

سيول تتعهد باختتام مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع واشنطن قريبا

Write: 2021-03-05 10:30:29Update: 2021-03-05 10:34:30

سيول تتعهد باختتام مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع واشنطن قريبا

Photo : YONHAP News

تعهد كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين ببذل قصارى جهده لاختتام مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق معقول ومقبول للطرفين.
جاء ذلك لدى وصول السفير "جونغ أون بو" إلى مطار "رونالد ريغان" الوطني في واشنطن لحضور الجولة التاسعة من المحادثات حول اتفاقية الإجراءات الخاصة الحادية عشرة، التي تحدد حصة سيول من تكلفة إقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
وقال "جونغ" للصحفيين إنه سيعمل على حل معظم القضايا المتبقية في المفاوضات التي ستُعقد وجها لوجه.
وقال كبير المفاوضين إن الدولتين تجددان الاتفاقية كل خمس أو ثلاث سنوات، وبالتالي ستناقشان مختلف القضايا التي ستظهر في عملية تنفيذ الاتفاقية.
ومن المقرر أن يجتمع "جونغ" مع نظيرته الأمريكية "دونا ويلتون" اليوم الجمعة، وهي المرة الأولى منذ عام كامل التي يتم فيها عقد المحادثات وجها لوجه، وذلك بسبب جائحة كورونا.

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