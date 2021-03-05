فيتنام تختار اللغة الكورية كلغة أجنبية أولى

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اختارت الحكومة الفيتنامية اللغة الكورية لإدراجها ضمن قائمة اللغات الأجنبية الأولى، مع اللغات الإنجليزية والصينية واليابانية والفرنسية والروسية.وطبقا لما ذكرته السفارة الكورية لدى فيتنام ومعهد التدريب الكوري في مدينة هوتشيمين، قامت وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية بإضافة اللغتين الكورية والألمانية إلى قائمة اللغات الأجنبية الرئيسية الأولى يوم التاسع من شهر فبراير الماضي، وبالتالي من المتوقع أن يبدأ تدريس طلاب الصف الثالث من المدارس الابتدائية في فيتنام اللغة الكورية كلغة أجنبية أولى في الموسم الدراسي الجديد في شهر أغسطس القادم.وتخطط وزارة التعليم الكورية لدعم توسيع نطاق تدريس اللغة الكورية في المدارس الابتدائية في فيتنام من خلال تطوير كتب مدرسية وكتيبات توجيهية للتدريس، بالإضافة إلى إرسال مدرسين كوريين وتدريب مدرسين فيتناميين.وكانت الحكومة الفيتنامية قد اختارت اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية في عام 2019، ويدرس حوالي 1500 طالب فيتنامي اللغة الكورية في 6 مدارس متوسطة وثانوية.ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية الفيتنامية للبحوث الأكاديمية الكورية، بلغ عدد الجامعات الفيتنامية التي يتم فيها تدريس اللغة الكورية كمادة رئيسية، 32 جامعة، وبلغ عدد الطلاب الجامعيين الدارسين للغة الكورية أكثر من 16 ألف طالب حتى شهر أكتوبر من العام الماضي.