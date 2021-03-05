سيول وأبوظبي توقعان مذكرة تفاهم خاص بالتعاون في اقتصاد الهيدروجين

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اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون بينهما من أجل التقدم إلى عصر الحياد الكربوني.جاء هذا الاتفاق في مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "صونغ يون مو" ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي "سلطان الجابر" ضمن منتدى التعاون في مجالات اقتصاد الهيدروجين والسياسات الصناعية والتكنولوجية، الذي عقد عبر الفيديو أمس الخميس.كما اتفق الجانبان على التعاون في اقتصاد الهيدروجين من خلال دعم السياسات الحكومية والأطر القانونية والتنظيمية لتجارة الهيدروجين بينهما، وتسهيل التعاون بين الشركات التي تشكل "ائتلاف أبوظبي للهيدروجين"، وهي القابضة "أدنوك" و"مبادلة"، مع شركة "إتش 2 كوريا".وقدم الوزير الكوري "صونغ" شرحا لنظيره الإماراتي "الجابر" عن الصفقة الجديدة الكورية الخضراء المتمثلة في اقتصاد الهيدروجين، داعيا الجانب الإماراتي إلى تقوية التعاون في مجال الطاقة المتجددة.وعرض الوزير "صونغ" اقتراحا للتعاون الثنائي في مجالات الصحة الرقمية والصناعة الحيوية والإنتاج الذكي، والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة المبتكرة.