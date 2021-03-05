رئيس الوزراء يدعو البرلمان للمصادقة بسرعة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية

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أكد رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" أن الميزانية التكميلية الإضافية التي سيتم استخدامها في تقديم الجولة الرابعة من دعم الإغاثة، ستكون علاجا يخفف معاناة الطبقة المضارة من وباء كورونا، ولقاحا يمنع زيادة الاستقطاب في الثروة.جاء ذلك في كلمة ألقاها "جونغ" اليوم الجمعة أمام البرلمان، حيث دعا النواب إلى المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن انهيار أرزاق الشعب سيؤدي بالتالي إلى انهيار الأوضاع المالية للبلاد.وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل العبء المالي الناجم عن تخصيص الميزانية الإضافية الجديدة، رغم أن الأوضاع المالية للحكومة أصبحت ضعيفة إلى حد ما نتيجة لتخصيص ميزانية تكميلية إضافية 4 مرات في العام الماضي، وزيادة الإنفاق المالي الحكومي منذ بداية هذا العام.وتخطط الحكومة الكورية لتقديم 19.5 تريليون وون ضمن الجولة الرابعة من دعم الإغاثة، وقد قدمت مشروع الميزانية التكميلية الإضافية التي تبلغ قيمتها 15 تريليون وون لتغطية التكاليف اللازمة لدعم الإغاثة.وينوي الحزب الديمقراطي الحاكم المصادقة السريعة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية ليتم دفع دعم الإغاثة في غضون شهر مارس الجاري، بينما أكد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أنه يقوم بتدقيق النظر في المصادقة على المشروع، كي لا تتسبب الميزانية الإضافية في زيادة الأعباء الضريبية على أفراد الشعب لاحقا.