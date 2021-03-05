22.4 % زيادة في التسوق الإلكتروني في كوريا خلال يناير

وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي، 15 تريليونا و62.3 مليار وون، بزيادة نسبتها 22.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة التسوق باستخدام الهواتف الذكية في يناير بلغت 10 تريليونات و619.2 مليار وون، لتصل حصة التسوق عبر الهواتف إلى 70.5% من إجمالي حجم التسوق الإلكتروني في البلاد، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين أكثر منتجات التسوق إلكترونيا: الأطعمة الخاصة بالتوصيل للمنازل، حيث بلغت قيمة تداولها تريليونين و24.2 مليار وون في يناير، بزيادة 90.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم التسوق الإلكتروني إلى زيادة الأوقات التي يقضيها المستهلكون في منازلهم نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي.وقال التقرير أيضا إن حجم تداول الخدمات الثقافية والترفيهية شهد انخفاضا بنسبة 79.6%، فيما انخفض حجم تداول خدمات السفر والنقل بنسبة 68.2%.