تضخم أسعار الغذاء في كوريا يحتل رابع أعلى مستوى في منظمة التعاون الاقتصادي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة بين الدول المتقدمة الكبرى في العالم من حيث تضخم أسعار المواد الغذائية في شهر يناير الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية نقلا عن بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، إن أسعار المواد الغذائية في كوريا قد ارتفعت بنسبة 6,5% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعد هذا الارتفاع أكبر من ضعف متوسط الارتفاع لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 3,1%، كما أنه رابع أعلى نسبة من بين الـ37 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد تركيا التي ارتفعت فيها المواد الغذائية بنسبة 18,1%، وتشيلي وآيسلندا.وكان تضخم أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية أعلى في فبراير، حيث حقق نسبة 9,7%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011 عندما بلغ 11,2%.وأرجع التقرير هذه الزيادات الحادة إلى الارتفاعات في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور وزيادة الطلب على المنتجات الغائية قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.