الحكومة الكورية تشكل فريقا خاصا للتحقيق في قضية المضاربات العقارية

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أمر رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" اليوم الاثنين بتشكيل فريق حكومي خاص ليعمل على إجراء تحقيقات في فضيحة تورط عدد من مسؤولي الإسكان الحكوميين في مضاربات على الأراضي.ووصف"جونغ" هذه الفضيحة التي ارتكبها مسؤولو مؤسسة الإسكان التي تم تأسيسها لتحقيق الاستقرار السكني للطبقة غير المالكة للمنازل، بأنها "انتهاك لروح تأسيس تلك المؤسسة"، وأنها "خيانة للشعب".وقال رئيس الوزراء "جونغ" إن فريق التحقيق الحكومي سيسلم نتائج تحقيقاتها لقيادة التحقيقات الحكومية لاستخدامها في التحقيقات في هذه الفضيحة بشكل سريع ودقيق للقضاء على شكوك الشعب.كما أمر "جونغ" بأن يتم إجراء تلك التحقيقات تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وباستثناء وزارة الأراضي ذات الصلة بمؤسسة الإسكان.