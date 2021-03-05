40 ألف هاتف ذكي في كوريا الجنوبية تتعرض لهجوم إلكتروني

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قال مركز الأمن السيبراني التابع لوكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنه تم رصد تعرض أكثر من 40 ألف هاتف ذكي مشترك في شركات الهواتف المحمولة الكورية لهجوم إلكتروني.وأكد المركز في تصريحات أدلى بها أول من أمس السبت أن مجموعة للقرصنة الإلكترونية استخدمت تطبيقا مزيفا للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في ذلك الهجوم الإلكتروني، وأضاف أنه تم من خلال هذا التطبيق المزيف الذي تم تنزيله في الهواتف الذكية، سرقة سجلات المكالمات والرسائل النصية والمستندات المخزنة في الهواتف، والتنصت على المكالمات الهاتفية.وأوضح المركز أنه أكمل الإجراءات اللازمة للقضاء على الشفرات الخبيثة المستخدمة في القرصنة، بما في ذلك التحديث العاجل للقاح ضد الشفرات الخبيثة، لكنه توقع أن تستمر مجموعة القرصنة في محاولات شن هجمات إلكترونية إضافية.ودعا المركز مستخدمي الهواتف الذكية إلى إجراء اختبار لقاح الهواتف الذكية بشكل دوري وتنزيل التطبيقات عبر طريق آمن، لحماية هواتفهم الذكية من الهجمات الإلكترونية.