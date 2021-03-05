رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم يستقيل من منصبه

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من المتوقع أن يعلن رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" عن استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، أي قبل عام واحد من انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم التاسع من شهر مارس من العام القادم.وبهذه المناسبة، سيجري "لي" لقاء مع الصحفيين بعد ظهر اليوم، حيث يتحدث عن أعماله كقائد للحزب الحاكم.وقال "لي" في كلمة وداع نشرها في لوحة إلكترونية خاصة بأعضاء الحزب الحاكم اليوم إنه استطاع تحقيق بعض الإنجازات خلال فترة خدمته، مثل إنشاء وكالة للتحقيق في جرائم كبار المسؤولين الحكوميين، وإصلاح الهيئات ذات النفوذ، وتمرير القانون الخاص بعقاب المسؤولين عن الكوارث الكبرى، والقوانين الثلاثة الخاصة بالاقتصاد العادل، مرجعا الفضل في تلك الإنجازات للناخبين الذين أيدوا الحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات العامة السابقة في العام الماضي.وأضاف "لي" أنه سيبذل جهودا للاستعداد للرؤية المستقبلية لكوريا كي تخطو نحو الأمام، مشيرا إلى أنه سيقوم بدوره في إنجاح حكومة الرئيس "مون جيه إين".وتنص لوائح الحزب الديمقراطي الحاكم على أن يستقيل رئيس الحزب أو عضو اللجنة العليا في الحزب من منصبه قبل عام من إجراء انتخابات الرئاسة إذا أراد الترشح للانتخابات.