رئيس الوزراء يعتذر للشعب عن فضيحة تورط مسؤولي الإسكان في مضاربات عقارية

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قدم رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" اعتذارا للشعب عن فضيحة تورط عدد من مسؤولي الإسكان في مضاربات عقارية.جاء ذلك قبل ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حيث اعتذر عن خيبة الأمل والخيانة التي شعر بها أفراد الشعب بسبب تلك الفضيحة، مؤكدا على أن الحكومة ستجري تحقيقات بدقة في جميع المزاعم والاتهامات حتى لا يتبقى أي شك في نتائج التحقيقات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها رئيس الوزراء عن فضيحة تورط مسؤولي الإسكان في مضاربات في الأراضي.وقال "جونغ" إن الحكومة لا تقلل من خطورة الأمر، نظرا لأنها تبذل قصارى جهدها للقضاء على المضاربات العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، وأكد مجددا عزم الحكومة تشكيل فريق تحقيق حكومي خاص تابع لمركز التحقيقات الوطنية في وكالة الشرطة، للتحقيق في هذه القضية.