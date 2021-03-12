إقامة عرض كي بوب في الإمارات

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية اليوم بأنهما ستقيمان مختلف الفعاليات الثقافية عن بعد بمناسبة عام التبادل الثقافي الذي يقام احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ومن المتوقع أن يقام المهرجان الكوري الإماراتي بدءا من يوم 31 من هذا الشهر وحتى يوم 4 أبريل القادم، وسوف يتضمن مهرجانا للمحتويات الكورية وعرضا للكي بوب.وفي مهرجان المحتويات الثقافية الذي سيقام بدءا من يوم 31 مارس وعلى مدار يومين، سيتم تنظيم نقاش جماعي وجلسات للصادرات عن بعد تحت موضوع الدخول إلى سوق الشرق الأوسط بحضور 20 مشتر إماراتي بارز و28 شركة كورية متخصصة في ألعاب الكمبيوتر والمحتويات الواقعية والكرتون.وتتوقع الوزارة الكورية أن تصبح الإمارات مركزا لإعادة انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" في منطقة الشرق الأوسط.وسوف يتم أيضا عرض فيديوهات باللغة العربية حول تجربة عدد من المؤثرين الإماراتيين البارزين لمستحضرات التجميل والمسلسلات الدرامية والمنتجات الغذائية الكورية.وفي يوم 2 أبريل سيقام عرض الكي بوب بالفيديو بمشاركة 6 فرق غنائية كورية بما فيها فرقتا انسيد دريم ومامامو وبي أي جي، والمطربة الإماراتية "فاطمة الهاشمي".وسوف يمكن مشاهدة العرض عبر قناة "في ميوزيك" على نيفر، والحساب الرسمي الخاص للمركز الثقافي الكوري في الإمارات على يوتيوب، والحساب الرسمي الخاص لإس بي إس كي بوب، في الساعة الثانية عشرة ليلة ذلك اليوم.تجدر الإشارة إلى أن البلدين خصصا عام 2020 كعام للتبادل الثقافي بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات بينهما إلا أنها قررا تمديد العام حتى عام 2021 نتيجة لطول أمد جائحة كورونا.