واشنطن تحث بيونغ يانغ على الامتناع عن قلقلة الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على عدم القيام بأي شيء قد يؤثر سلبا على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمركية "جون كيربي" في موجز صحفي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تحث بيونغ يانغ على عدم القيام بأي شيء يجعل شبه الجزيرة الكورية أقل استقرارا.وأشار "كيربي" إلى أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى قد قال في موجز صحفي إن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ يوم الأحد الماضي جاء جزء من تحركاتها العسكرية الروتينية.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست، قد أوردت تقارير أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيريْ المدى يوم الأحد الماضي، وبعدها أكدت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية صحة ما جاء في تلك التقارير.