خمس شركات تستدعي 238 ألف سيارة بسبب أجزاء معيبة

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قالت الحكومة الكورية اليوم الخميس أن خمس شركات لصناعة السيارات في كوريا ستستدعي نحو 240 ألف سيارة بسبب الأجزاء والمكونات المعيبة.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان أصدرته في هذا الشأن أن شركة "هيون ديه موتور" وشركة "بي إم دبليو كوريا" وشركة "كيا موتورز" وشركة "فورد كوريا للمبيعات والخدمة" وشركة "فيات كرايسلر للسيارات"، سوف تستدعي طوعيا حوالي 239 ألف مركبة من 39 طرازا مختلفا بسبب مشكلات متعلقة بمكونات السيارات.وسوف تستدعي "بي إم دبليو" ما يتجاوز 221 ألف مركبة من طراز "520 دي" بسبب مشكلة في إعادة تدوير غازات العادم. كما ستستدعي "هيون ديه" و"كيا" قرابة 2500 مركبة بسبب مشكلة في أنبوب الوقود عالي الضغط.وسوف تخطر الشركات مالكي السيارات بالتفاصيل عبر البريد أو الرسائل النصية، كما يمكن لمالكي السيارات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال المكونات مجانا.