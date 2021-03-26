كوريا الشمالية سرقت أكثر من 300 مليون دولار لتمويل تطوير صواريخها النووية

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قال تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية واصلت هجماتها الإلكترونية ضد مواقع مبادلة العملات الافتراضية والمؤسسات المالية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.ووفقا لتقرير صادر عن لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فقد سرقت كوريا الشمالية من العملات الافتراضية ما تتجاوز قيمته 316.4 مليون دولار أمريكي، في الفترة بين عام 2019 ونوفمبر من عام 2020.وأضاف التقرير أن الجهات الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية استمرت في إجراء هجمات ضد المؤسسات المالية ومواقع صرف العملات الافتراضية في عام 2020 لتوليد الإيرادات اللازمة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.وأضافت أن كوريا الشمالية استخدمت مواقع صرف العملات الافتراضية الصينية غير المسجلة رسميا لغسل الأموال التي سرقتها، لتحولها إلى عملات افتراضية أكثر استقرارا مثل بيتكوين وإيثريوم.كما قالت اللجنة أيضا إن بعض "الأنشطة السيبرانية الخبيثة" لكوريا الشمالية كان يقودها مكتب الاستطلاع العام، وكالة الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية.