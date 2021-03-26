آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات يؤكد تقدم مرشح المعارضة لعمودية سيول

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اتضح من خلال آخر استطلاع للرأي قبل إجراء الانتخابات التكميلية يوم الأربعاء القادم، أن "اوه سيه هون" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي لمنصب عمدة سيول يتقدم بفارق كبير على منافسته "بارك يونغ صون" مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم.وطبقا لاستطلاع الرأي الذي أجري على 806 مواطنين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، خلال يومي 30 و31 من الشهر الماضي، أجاب 57.5 % منهم بأنهم سيصوتون لصالح المرشح "أوه"، بينما أجاب 36 % منهم بأنهم سيصوتون لصالح المرشحة بارك، وبالتالي بلغ الفارق بينهما 21.5 %، وهو فارق يقع خارج نطاق الخطأ في الاستطلاع.واتضح أيضا أن نسبة المؤيدين من فئة المحافظين للمرشح أوه بلغت 82.3 % بينما بلغت نسبة المؤيدين من فئة التقدميين للمرشحة بارك 74.4 %، وبلغت نسبة المؤيدين من فئة المعتدلين 66.5 % للمرشح أوه، وبالتالي اتسع الفارق بين أوه وبارك بشكل كبير.وحول سؤال عن احتمال الانتخاب، اختار 62.3 % منهم المرشح أوه بينما اختار 34.7 % منهم المرشحة بارك.كما قال 87.1 % منهم إنهم سيؤيدون المرشح أو المرشحة الذين يؤيدونهم باستمرار، بينما قال 11.4 % منهم إن هناك احتمالا بتغيير آرائهم.