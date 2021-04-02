اجتماع لكبار مساعدي الرئيس الأمريكي لمناقشة نقص الرقائق الإلكترونية

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قال تقرير نشؤته وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سيجتمعون مع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات وممثلي شركات السيارات هذا الشهر، لمناقشة النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات.ونقل التقرير عن مسؤول إداري قوله إن مستشار الأمن القومي "جيك سولفيان" ومدير المجلس الاقتصادي الوطني "براين ديسي" سيناقشان تأثير ذلك النقص وكيفية التعامل معه مع قادة الصناعة يوم 12 أبريل.وتتضمن قائمة الشركات التي تمت دعوتها إلى الاجتماع شركات صناعة السيارات وشركات تصنيع أشباه الموصلات مثل "سام سونغ للإلكترونيات"، بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية والأجهزة الطبية.كما أشار التقرير إلى أن البيت الأبيض يناقش هذه القضية مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة.وقد أثر النقص في رقائق أشباه الموصلات بسبب زيادة الطلب نتيجة لجائحة كورونا على صناعة السيارات الأمريكية على وجه الخصوص.