مرشحو عمودية سيول يكثفون حملاتهم مع اقتراب إجراء الانتخابات

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كثّف المرشحون للانتخابات الفرعية لرئاسة بلدية سيول، التي ستجري بعد غد الأربعاء 7 أبريل، من حملاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سعى كل من "بارك يونغ سون" مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم، و"أوه سي هون" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، أمس الأحد، إلى الحصول على دعم المتدينين الذين يحضرون القداس في الكنائس للاحتفال بعيد الفصح.وقد بدأت بارك، التي استهدف الناخبين الشباب يوم السبت، حملتها يوم أمس الأحد بحضور قداس عيد الفصح، وعقدت مؤتمرا صحفيا في فترة ما بعد الظهر قبل إجراء عمليات التصويت المبكر في منطقتيْ "نو وان" و"دو بونغ".ومن جانبه توجه "أوه" لجذب دعم الناخبين في منطقتيْ "سونغ با" وسو تشو" في غرب سيول أمس، ثم حضر قداس عيد الفصح. وركز "أوه" على توجيه انتقادات لحكومة الرئيس "مون جيه إين"، ودعا الناخبين إلى إصدار حكم على إدارة "مون" في الانتخابات القادمة.