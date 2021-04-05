الصادرات الزراعية الكورية تسجل ارتفاعا قياسيا في الربع الأول

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الأول من هذا العام.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الأحد، أن حجم شحنات المنتجات الزراعية الصادرة بلغ مليارا و980 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعتبر هذا الرقم رقما قياسيا، كما يمثل زيادة سنوية بنسبة 13,7%.وحسب الفئات، زادت صادرات المنتجات الطازجة بنسبة 9,3% لتصل إلى 359 مليون دولار بفضل الصادرات القوية من الكيمتشي والفواكه ومنتجات الجينسنغ. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات الكيمتشي بأكثر من 54% على أساس سنوي لتصل إلى 47 مليون دولار في الفترة المذكورة وسط تزايد شعبية المنتجات الصحية خلال فترة جائحة كورونا.ونمت الصادرات من المنتجات المصنعة، مثل الراميون، بنسبة 14,7% على أساس سنوي، لتصل إلى مليار و620 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.