كوريا تسجل أول عدوى محلية بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا

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تم العثور لأول مرة في كوريا الجنوبية على عدوى جماعية محلية بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا.وأعلن المقر المركزي لإدارة الكوارث يوم أمس الاثنين عن العثور على 41 حالة أخرى من متغيرات فيروس كورونا، بما في ذلك 31 من سلالة المملكة المتحدة، و10 من سلالة جنوب إفريقيا. ومن بينها، تم التأكد من أن 22 حالة من سلالة المملكة المتحدة وخمس حالات من سلالة جنوب إفريقيا كانت عدوى مجتمعية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها أن سلالة جنوب إفريقيا، التي تم اكتشافها فقط بين الوافدين الجدد من الخارج، قد انتقلت إلى البلاد.وتم ربط جميع الحالات الخمس بمجموعة في مكان عمل في منطقة "كانغ صو" في غرب سيول، ويُفترض أن العدوى انتشرت من خلال أفراد عائلة تم تأكيد إصابة ثلاثة منهم سابقا بنفس السلالة.وقد أعلنت كوريا حتى الآن عن اكتشاف إجمالي 330 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس فيروس كورونا، بما في ذلك 280 من سلالة المملكة المتحدة، و42 من سلالة جنوب إفريقيا، وثماني حالات من السلالة البرازيلية.