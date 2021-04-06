منظمة الصحة العالمية تؤكد إمكانية انتقال فيروس كورونا من البشر إلى الحيوانات

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أكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية انتقال فيروس كورونا من البشر إلى الحيوانات.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا "ميليتا فوغنوفيتش" أمس الاثنين إن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن هناك أدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان. وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن العديد من الحيوانات، مثل المنك والكلاب والقطط والأسود والنمور والراكون، التي لامست الأشخاص المصابين، قد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.وأضافت "فوغنوفيتش" أن الدراسات حول تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى جارية. وشددت مسؤولة منظمة الصحة العالمية أيضا على أنه من المهم فهم الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أجل تحديد المضيفات الوسيطة المحتملة الأخرى، وتجنب تفشي المرض في المستقبل.