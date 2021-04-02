كوريا وتايلاند تتفقان على إجراء محادثات حول الأمن الصحي

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أجرى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" محادثات هاتفية مع نظيره التايلاندي "دون برامو دويناي" أمس الاثنين، حيث تبادلا الآراء حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية، أكد الوزيران الكوري والتايلاندي أن العلاقات الثنائية بين سيول وبانكوك قد شهدت تقدما في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والصناعات الدفاعية وحماية البيئة، واتفقا على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.كما اتفقا في الرأي على ضرورة التعاون في المجالات الصحية، خاصة في مكافحة فيروس كورونا، واتفقا على إجراء محادثات بين وزيري خارجية وصحة البلدين في الوقت المناسب.وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء القمع الدموي الذي قام به جيش ميانمار ضد المتظاهرين المدنيين.وقدم الوزير الكوري "جونغ" لنظيره التايلاندي "دون" شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم فيها.من جانبه، أكد الوزير التايلاندي مجددا دعم بلاده الثابت لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.