كوريا والمملكة المتحدة تبحثان التعاون بشأن تغير المناخ

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تعهد وزير المالية الكوري هونغ نام كي بالتزام سيول بالتعاون النشط في الاستجابة العالمية للتغيرات المناخية.وأدلى هونغ بهذا التصريح في اجتماع مع ألوك شارما، رئيس وفد المملكة المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، عقد في المجمع الحكومي في سيول أمس الثلاثاء، حيث أوضح شارما من جانبه التدابير المضادة لتغير المناخ التي تتخذها المملكة المتحدة، الدولة المضيفة للمؤتمر، بما في ذلك خطة لزيادة إنفاق المساعدات الإنمائية الرسمية، لمساعدة الدول النامية على الاستجابة لتغير المناخ، وذلك بما يصل إلى ضعف المبلغ الحالي على مدى السنوات الخمس القادمة، ودعا إلى مشاركة سيول النشطة في الجهود ذات الصلة.وفي المقابل، أطلعه هونغ على جهود كوريا الجنوبية، بما في ذلك إعلانها في ديسمبر الماضي عن التخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. كما اقترح هونغ مشاركة المملكة المتحدة النشطة وتعاونها فيما يتعلق بقمة "بي 4 جي" التي ستستضيفها سيول في شهر مايو.يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هو مؤتمر وزاري يعقد سنويا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ عام 1995. وسوف يعقد الاجتماع السادس والعشرون منه في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة في شهر نوفمبر القادم.